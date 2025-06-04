SWIFT-code van Societe Generale Cote dIvoire in Côte d'Ivoire

De belangrijkste SWIFT-code voor Societe Generale Cote dIvoire in Côte d'Ivoire is SGCICIABXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Côte d'Ivoire en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Societe Generale Cote dIvoire in Côte d'Ivoire en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van SGCICIABXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.