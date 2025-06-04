SWIFT-code van Banque Nationale dInvestissement in Côte d'Ivoire

De belangrijkste SWIFT-code voor Banque Nationale dInvestissement in Côte d'Ivoire is CSSSCIABXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Côte d'Ivoire en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Banque Nationale dInvestissement in Côte d'Ivoire en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van CSSSCIABXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.