SWIFT-code van Banque Internationale pour le Commerce et lIndustrie de la Cote dIvoire in Côte d'Ivoire

De belangrijkste SWIFT-code voor Banque Internationale pour le Commerce et lIndustrie de la Cote dIvoire in Côte d'Ivoire is BICICIABXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Côte d'Ivoire en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Banque Internationale pour le Commerce et lIndustrie de la Cote dIvoire in Côte d'Ivoire en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BICICIABXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.