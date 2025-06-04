SWIFT-code van Scotiabank Costa Rica in Costa Rica

De belangrijkste SWIFT-code voor Scotiabank Costa Rica in Costa Rica is NOSCCRSJXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Costa Rica en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Scotiabank Costa Rica in Costa Rica en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van NOSCCRSJXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.