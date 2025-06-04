SWIFT-code van Banco Cathay in Costa Rica

De belangrijkste SWIFT-code voor Banco Cathay in Costa Rica is KTAYCRSJXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Costa Rica en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Banco Cathay in Costa Rica en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van KTAYCRSJXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.