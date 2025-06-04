SWIFT-code van BSP Financial Group Cook Islands in the Cook Islands

De belangrijkste SWIFT-code voor BSP Financial Group Cook Islands in the Cook Islands is BOSPCKCRXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in the Cook Islands en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij BSP Financial Group Cook Islands in the Cook Islands en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BOSPCKCRXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.