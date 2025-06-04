SWIFT-code van ANZ Bank Cook Islands in the Cook Islands

De belangrijkste SWIFT-code voor ANZ Bank Cook Islands in the Cook Islands is ANZBCKCRXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in the Cook Islands en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij ANZ Bank Cook Islands in the Cook Islands en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van ANZBCKCRXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.