SWIFT-code van Banque Federale de Commerce in Comoros

De belangrijkste SWIFT-code voor Banque Federale de Commerce in Comoros is BFDCKMKMXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Comoros en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Banque Federale de Commerce in Comoros en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BFDCKMKMXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.