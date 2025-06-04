SWIFT-code van Banque de Developpement des Comores in Comoros

De belangrijkste SWIFT-code voor Banque de Developpement des Comores in Comoros is DEVPKMKMXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Comoros en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Banque de Developpement des Comores in Comoros en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van DEVPKMKMXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.