SWIFT-code van Banque Centrale des Comores in Comoros

De belangrijkste SWIFT-code voor Banque Centrale des Comores in Comoros is COCBKMKMXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Comoros en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Banque Centrale des Comores in Comoros en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van COCBKMKMXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.