SWIFT-code van AFG Bank Comores in Comoros

De belangrijkste SWIFT-code voor AFG Bank Comores in Comoros is AFGKKMKMXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Comoros en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij AFG Bank Comores in Comoros en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van AFGKKMKMXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.