SWIFT-code van Davivienda in Colombia

De belangrijkste SWIFT-code voor Davivienda in Colombia is CAFECOBBXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Colombia en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Davivienda in Colombia en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van CAFECOBBXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.