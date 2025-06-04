SWIFT-code van BBVA Colombia in Colombia

De belangrijkste SWIFT-code voor BBVA Colombia in Colombia is GEROCOBBXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Colombia en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij BBVA Colombia in Colombia en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van GEROCOBBXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.