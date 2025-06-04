SWIFT-code van Bancolombia in Colombia

De belangrijkste SWIFT-code voor Bancolombia in Colombia is COLOCOBMXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Colombia en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Bancolombia in Colombia en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van COLOCOBMXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.