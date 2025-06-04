SWIFT-code van Banco AV Villas in Colombia

De belangrijkste SWIFT-code voor Banco AV Villas in Colombia is BAVICOBBXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Colombia en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Banco AV Villas in Colombia en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BAVICOBBXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.