SWIFT-code van SPD Bank in China

De belangrijkste SWIFT-code voor SPD Bank in China is SPDBCNSHXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in China en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij SPD Bank in China en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van SPDBCNSHXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.