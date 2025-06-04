SWIFT-code van Postal Savings Bank of China in China

De belangrijkste SWIFT-code voor Postal Savings Bank of China in China is PSBCCNBJXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in China en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Postal Savings Bank of China in China en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van PSBCCNBJXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.