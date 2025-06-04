SWIFT-code van ICBC in China

De belangrijkste SWIFT-code voor ICBC in China is ICBKCNBJXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in China en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij ICBC in China en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van ICBKCNBJXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.