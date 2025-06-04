SWIFT-code van China Construction Bank in China

De belangrijkste SWIFT-code voor China Construction Bank in China is PCBCCNBJXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in China en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij China Construction Bank in China en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van PCBCCNBJXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.