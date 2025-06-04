SWIFT-code van Bank of Communications in China

De belangrijkste SWIFT-code voor Bank of Communications in China is COMMCNSHXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in China en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Bank of Communications in China en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van COMMCNSHXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.