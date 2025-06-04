SWIFT-code van Banco de Chile in Chile

De belangrijkste SWIFT-code voor Banco de Chile in Chile is BCHICLRMXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Chile en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Banco de Chile in Chile en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BCHICLRMXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.