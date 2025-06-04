SWIFT-code van Banco BICE in Chile

De belangrijkste SWIFT-code voor Banco BICE in Chile is BICECLRMXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Chile en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Banco BICE in Chile en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BICECLRMXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.