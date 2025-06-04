SWIFT-code van RBC Royal Bank (Cayman) in the Cayman Islands

De belangrijkste SWIFT-code voor RBC Royal Bank (Cayman) in the Cayman Islands is ROYCKYKYXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in the Cayman Islands en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij RBC Royal Bank (Cayman) in the Cayman Islands en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van ROYCKYKYXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.