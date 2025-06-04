SWIFT-code van Butterfield Bank (Cayman) in the Cayman Islands

De belangrijkste SWIFT-code voor Butterfield Bank (Cayman) in the Cayman Islands is BNTBKYKYXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in the Cayman Islands en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Butterfield Bank (Cayman) in the Cayman Islands en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BNTBKYKYXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.