SWIFT-code van Laurentian in Canada

De belangrijkste SWIFT-code voor Laurentian in Canada is BLCMCAMMXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Canada en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Laurentian in Canada en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BLCMCAMMXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.