SWIFT-code van ATB in Canada

De belangrijkste SWIFT-code voor ATB in Canada is ATBRCA6EXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Canada en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij ATB in Canada en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van ATBRCA6EXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.