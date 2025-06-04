SWIFT-code van CP Bank in Cambodia

De belangrijkste SWIFT-code voor CP Bank in Cambodia is CPBPKHP2XXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Cambodia en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij CP Bank in Cambodia en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van CPBPKHP2XXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.