SWIFT-code van CAB in Cambodia

De belangrijkste SWIFT-code voor CAB in Cambodia is CABCKHPPXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Cambodia en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij CAB in Cambodia en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van CABCKHPPXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.