SWIFT-code van Alpha Bank in Cambodia
De SWIFT/BIC-code voor Alpha Bank is APCOKHPPXXX. Alpha Bank kan echter verschillende SWIFT/BIC-codes gebruiken, afhankelijk van de dienst of het filiaal. Als u niet zeker weet welke u moet gebruiken, neem dan contact op met de ontvanger of neem rechtstreeks contact op met Alpha Bank.
APCOKHPPXXX
Banknaam
ALPHA COMMERCIAL BANK PLC.
SWIFT-code
APCOKHPPXXX
Adres
GATEWAY BUILDING, FLOOR 33, 110 RUSSIAN FEDERATION BLVD, PHSAR DEPOU BEI, TUOL KOUK
Stad
PHNOM PENH
Land
CAMBODIA
Dit is de belangrijkste SWIFT/BIC-code voor Alpha Bank in Cambodia
Lokale vestigingen
Hieronder vindt u de lokale vestigingen van Alpha Bank in Cambodia.
Over APCOKHPPXXX
De belangrijkste SWIFT-code voor Alpha Bank in Cambodia is APCOKHPPXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Cambodia en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Alpha Bank in Cambodia en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van APCOKHPPXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.
Gebruik van APCOKHPPXXX
U kunt de SWIFT/BIC-code APCOKHPPXXX van Alpha Bank gebruiken wanneer:
U een internationale geldtransfer naar Alpha Bank in Cambodia wilt sturen
De ontvanger geen specifieke SWIFT/BIC-code voor het filiaal heeft opgegeven
Alpha Bank de betaling centraal verwerkt via het hoofdkantoor
U een algemeen geaccepteerde standaard SWIFT/BIC-code wilt gebruiken
Veelgestelde vragen
De SWIFT-code van het hoofdkantoor van Alpha Bank is APCOKHPPXXX. Deze code wordt vaak gebruikt voor internationale overschrijvingen naar het hoofdkantoor van de bank in {{city}}. De code identificeert Alpha Bank in het SWIFT-netwerk, waardoor geld naar de juiste financiële instelling wordt doorgestuurd.
Als u de SWIFT-code van uw lokale filiaal niet weet, kunt u doorgaans de SWIFT-code van het hoofdkantoor (APCOKHPPXXX) gebruiken om internationale betalingen te ontvangen. Het is echter raadzaam om dit bij uw bank te controleren om mogelijke vertragingen te voorkomen. U kunt de juiste code vinden in uw online bankportaal, door contact op te nemen met de klantenservice of door een recent bankafschrift te raadplegen.
Ja, het is over het algemeen veilig om de SWIFT-code van uw hoofdkantoor (APCOKHPPXXX) te gebruiken voor het ontvangen van internationale betalingen, vooral als uw lokale vestiging geen speciale code heeft. Alpha Bank kan het geld nog steeds naar uw rekening overmaken met uw volledige rekeningnummer en andere identificatiegegevens. Controleer dit echter altijd bij uw bank, vooral bij grote transacties.
Om de juiste SWIFT-code voor uw specifieke Alpha Bank-filiaal te vinden, heeft u een paar opties:
Gebruik onze SWIFT-codezoeker voor filialen – de eenvoudigste manier om te controleren of uw filiaal een unieke SWIFT-code heeft of dat u de code van het hoofdkantoor (APCOKHPPXXX) moet gebruiken.
Log in op uw Alpha Bank online bankingplatform en bekijk de instructies voor de overschrijving.
Neem contact op met uw lokale filiaal of bel de klantenservice van Alpha Bank.
Bekijk een recent bankafschrift of chequeboek, dat mogelijk internationale betalingsgegevens bevat.
Als uw filiaal geen unieke SWIFT-code heeft, kunt u doorgaans APCOKHPPXXX gebruiken.
Als u de verkeerde SWIFT-code invoert:
Uw betaling kan worden vertraagd of geweigerd.
Het geld kan naar de verkeerde financiële instelling worden overgemaakt en het kan enige tijd duren voordat het is teruggestort.
Sommige banken kunnen kosten in rekening brengen voor teruggestuurde of verkeerd overgemaakte betalingen.
Om dit te voorkomen, dient u altijd de SWIFT-code en rekeninggegevens te controleren voordat u een overboeking uitvoert.
In de meeste gevallen heeft u een SWIFT-code nodig om internationale betalingen te ontvangen. Deze code identificeert de ontvangende bank en zorgt voor een correcte routering. Afhankelijk van het land en de overboekingsmethode kan de verzender ook aanvullende gegevens nodig hebben, zoals uw rekeningnummer, bankcode of IBAN.
Ja, Alpha Bank heeft doorgaans een SWIFT-code voor het primaire kantoor (APCOKHPPXXX) en ook filiaalspecifieke SWIFT-codes voor bepaalde locaties. Als u de SWIFT-code voor uw lokale filiaal kunt vinden, kunt u die het beste gebruiken voor de meest nauwkeurige routering. Als uw filiaal geen unieke code heeft of als u het niet zeker weet, is het over het algemeen acceptabel om de primaire code te gebruiken voor het ontvangen van internationale betalingen.
APCOKHPPXXX is de standaard SWIFT-code voor het hoofdkantoor van Alpha Bank in {{city}}. Andere entiteiten van Alpha Bank, zoals vestigingen in verschillende landen of bedrijfseenheden, kunnen hun eigen SWIFT-codes hebben, met name voor zakelijke of investment banking-activiteiten. Het verschil zit in de locatie of het zakelijke doel, maar voor de meeste persoonlijke en zakelijke overboekingen naar Cambodia is APCOKHPPXXX de juiste en voldoende code.
