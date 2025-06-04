SWIFT-code van ABA in Cambodia

De belangrijkste SWIFT-code voor ABA in Cambodia is ABAAKHPPXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Cambodia en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij ABA in Cambodia en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van ABAAKHPPXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.