SWIFT-code van Ecobank Cabo Verde in Cape Verde

De belangrijkste SWIFT-code voor Ecobank Cabo Verde in Cape Verde is ECOCCVCVXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Cape Verde en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Ecobank Cabo Verde in Cape Verde en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van ECOCCVCVXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.