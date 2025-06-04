SWIFT-code van BCN in Cape Verde

De belangrijkste SWIFT-code voor BCN in Cape Verde is CANBCVCVXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Cape Verde en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij BCN in Cape Verde en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van CANBCVCVXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.