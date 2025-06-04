SWIFT-code van BCV in Cape Verde

De belangrijkste SWIFT-code voor BCV in Cape Verde is BCAVCVCVXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Cape Verde en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij BCV in Cape Verde en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BCAVCVCVXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.