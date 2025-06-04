SWIFT-code van BCA Cabo Verde in Cape Verde

De belangrijkste SWIFT-code voor BCA Cabo Verde in Cape Verde is BCATCVCVXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Cape Verde en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij BCA Cabo Verde in Cape Verde en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BCATCVCVXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.