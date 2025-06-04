SWIFT-code van Ecobank Burkina in Burkina Faso

De belangrijkste SWIFT-code voor Ecobank Burkina in Burkina Faso is ECOCBFBFXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Burkina Faso en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Ecobank Burkina in Burkina Faso en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van ECOCBFBFXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.