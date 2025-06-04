SWIFT-code van UniCredit Bulbank in Bulgaria

De belangrijkste SWIFT-code voor UniCredit Bulbank in Bulgaria is UNCRBGSFXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Bulgaria en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij UniCredit Bulbank in Bulgaria en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van UNCRBGSFXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.