SWIFT-code van CCB in Bulgaria

De belangrijkste SWIFT-code voor CCB in Bulgaria is CECBBGSFXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Bulgaria en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij CCB in Bulgaria en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van CECBBGSFXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.