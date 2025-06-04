SWIFT-code van Allianz Bulgaria in Bulgaria

De belangrijkste SWIFT-code voor Allianz Bulgaria in Bulgaria is BUINBGSFXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Bulgaria en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Allianz Bulgaria in Bulgaria en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BUINBGSFXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.