SWIFT-code van BIBD in Brunei Darussalam

De belangrijkste SWIFT-code voor BIBD in Brunei Darussalam is BIBDBNBBXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Brunei Darussalam en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij BIBD in Brunei Darussalam en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BIBDBNBBXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.