SWIFT-code van Baiduri Bank in Brunei Darussalam

De belangrijkste SWIFT-code voor Baiduri Bank in Brunei Darussalam is BAIDBNBBXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Brunei Darussalam en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Baiduri Bank in Brunei Darussalam en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BAIDBNBBXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.