SWIFT-code van Banco Safra in Brazil

De belangrijkste SWIFT-code voor Banco Safra in Brazil is SAFRBRSPXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Brazil en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Banco Safra in Brazil en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van SAFRBRSPXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.