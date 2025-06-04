SWIFT-code van Banco do Nordeste in Brazil

De belangrijkste SWIFT-code voor Banco do Nordeste in Brazil is BNBRBRCFXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Brazil en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Banco do Nordeste in Brazil en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BNBRBRCFXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.