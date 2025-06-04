SWIFT-code van Banco BMG in Brazil

De belangrijkste SWIFT-code voor Banco BMG in Brazil is BMBCBRSPXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Brazil en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Banco BMG in Brazil en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BMBCBRSPXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.