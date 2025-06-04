SWIFT-code van Banco Original in Brazil

De belangrijkste SWIFT-code voor Banco Original in Brazil is BORIBRSPXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Brazil en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Banco Original in Brazil en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BORIBRSPXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.