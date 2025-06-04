SWIFT-code van Stanbic Botswana in Botswana

De belangrijkste SWIFT-code voor Stanbic Botswana in Botswana is SBICBWGXXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Botswana en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Stanbic Botswana in Botswana en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van SBICBWGXXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.