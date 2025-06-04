SWIFT-code van Bank of Baroda Botswana in Botswana

De belangrijkste SWIFT-code voor Bank of Baroda Botswana in Botswana is BARBBWGXXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Botswana en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Bank of Baroda Botswana in Botswana en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BARBBWGXXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.