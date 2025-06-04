SWIFT-code van ABSA Botswana in Botswana

De belangrijkste SWIFT-code voor ABSA Botswana in Botswana is BARCBWGXXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Botswana en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij ABSA Botswana in Botswana en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BARCBWGXXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.