SWIFT-code van Sparkasse BIH in Bosnia and Herzegovina

De belangrijkste SWIFT-code voor Sparkasse BIH in Bosnia and Herzegovina is ABSBBA22XXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Bosnia and Herzegovina en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Sparkasse BIH in Bosnia and Herzegovina en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van ABSBBA22XXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.