SWIFT-code van NLB Banka in Bosnia and Herzegovina

De belangrijkste SWIFT-code voor NLB Banka in Bosnia and Herzegovina is TBTUBA22XXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Bosnia and Herzegovina en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij NLB Banka in Bosnia and Herzegovina en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van TBTUBA22XXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.