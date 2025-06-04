SWIFT-code van MCB Bonaire in Bonaire, Sint Eustatius and Saba

De belangrijkste SWIFT-code voor MCB Bonaire in Bonaire, Sint Eustatius and Saba is MCBKBQBNXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Bonaire, Sint Eustatius and Saba en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij MCB Bonaire in Bonaire, Sint Eustatius and Saba en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van MCBKBQBNXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.